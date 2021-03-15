В Латвии первую вакцину получили 35 000 человек старше 70 лет
Foto: TASS/Scanpix/LETA

На прошедшей неделе в Латвии всего было вакцинировано более 11 000 сеньоров из приоритетной группы старше 70 лет. В целом в стране вакцинировано уже более 35 000 сеньоров, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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Из всех сеньоров, получивших вакцину, 35% находятся в Риге, 26% в рижском регионе, 26% в Курземе, 19% в Латгалии, по 12% в Видземе и Земгале.

Министерство здравоохранения призывает жителей Латвии подать заявку на вакцинацию от Covid-19 по телефону 8989, на сайте manavakacina.lv или у своего семейного врача, так как именно регистрация позволит оперативно планировать работу по вакцинации в апреле, когда Латвия планирует получить большее количество вакцин против Covid-19.

Для жителей с необратимыми функциональными нарушениями и для тех, кто по медицинским причинам не может попасть в лечебное учреждение, есть возможность подать заявку на выездную вакцинацию по месту жительства. Жители или обслуживающие их лица могут подать заявку на вакцинацию по месту жительства двумя способами:

  • позвонив семейному врачу (также это может быть звонок самого семейного врача пациенту);
  • позвонив 8989 (если житель уже подал заявку на вакцинацию через manavakcina.lv или 8989, необходимо повторно связаться по телефону 8989, чтобы указать необходимость выезда и точный адрес).

Вакцинация формирует иммунитет от заболевания, вызванного Covid-19 и защищает от тяжелого течения болезни. Опыт в других странах, где уже реализована широкая вакцинация общества, свидетельствует о том, что все зарегистрированные на данный момент в Европейском Союзе вакцины показывают равноценную эффективность, предотвращая тяжелый ход болезни от Covid-19 и госпитализацию, отмечают в Минздраве.

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