В Латвии планируется создать Академию внутренней безопасности; для ее нужд хотят построить здание

Кабинет министров концептуально одобрил идею создания консорциума "Академия внутренней безопасности" силами Министерства внутренних дел, Государственного колледжа полиции, Рижский университет Страдиня и Латвийского университета. Планируется построить для нужд академии новое здание. В 2023-2027 годах проект потребует около 40 млн евро из госбюджета.

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Вопрос о создании такого консорциума был включено в сегодняшнюю повестку дня дополнительно с подачи главы МВД Марии Голубевой (АР!).

Из документа следует, что в Академии внутренней безопасности сотрудники правоохранительных органов смогут освоить программу профессионального высшего образования "Досудебное расследование", в которую будут включены специфические курсы.

Концептуальное решение предусматривает, что МВД до 1 июня 2022 года обеспечит заключение договора между участниками консорциума. Неотъемлемой частью договора станет ежегодный протокол, в котором стороны будут определять число учащихся и соответственно необходимый объем финансирования.

Создание подобной академии является, вероятно, результатом уже многолетних дискуссий о том, что ликвидация Полицейской академии была ошибкой, дефиците кадров в правоохранительных учреждениях, а также в целом повышения статуса спецслужб в условиях "гибридных" атак на границе и неспокойного международного положения. О том, что "внутренняя безопасность является продолжением внешней" подчеркнул в ежегодных внешнеполитических дебатах министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство"). О необходимости увеличить финансирование системы внутренних дел говорил в ежегодном послании Сейму и президент Эгил Левитс.

Создание академии — а также соответствующей инфраструктуры — потребует немалых средств из госбюджета, признала министр внутренних дел Мария Голубева, презентовавшая проект. Вопрос о выделении финансирования будет рассмотрен в рамках подготовки госбюджета на 2023 год.

В распоряжении правительства речь идет о следующих сумма на создание инфраструктуры и модернизации, обеспечении оборудованя Государственного колледжа полиции:

в 2023 году — не более 3 178 573 евро

в 2024 году — не более 18 352 050 евро

в 2025 году — не более 20 224 564 евро

в 2026 году — не более 715 477 евро.

Суммарно за четыре года потребуется более 40 млн евро. Но это предварительные цифры. В то же время МВД подчеркивает, что вопросы финансирования в ближайшие годы должно рассматривать правительство и что решения будут приниматься в соответствии с возможностями.