В Латвии планируют построить еще одну военную базу

Министерство обороны обсуждает возможность строительства еще одной международной военной базы на территории Латвии, сообщил министр обороны Артис Пабрикс.

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В распространенном на прошлой неделе премьер-министрами стран Балтии сообщении говорится, что для обеспечения постоянного присутствия военных сил союзников в странах Балтии, необходимо иметь в полной боевой готовности три дивизии - по одной в каждой стране. Их задача - коллективная защита и способность интегрировать местные национальные военные силы.

Комментируя данное заявление, Пабрикс отметил, что до размещения дивизии еще "достаточно длинный путь", однако он надеется, что на запланированном саммите НАТО, который пройдет летом в Мадриде, будут приняты соответствующие решения. "И только в долгосрочной перспективе можем говорить о том, что эти бригады разовьются до уровня дивизий. Я думаю, что на этом саммите еще не будет решаться вопрос о дивизиях, а просто сначала будут говорить о бригадах", - отметил министр, добавив, что в бригаде будет примерно 2500 военных.

Одновременно Латвия будет настаивать на присутствии в Латвии большего числа американских военных и более крупной финансовой помощи США. В этом случае речь идет именно о возможностях армии, например, если США решит разместить противовоздушную систему "Patriot".

Если союзники решат направить в Латвию дополнительные силы, то потребуются вложения в инфраструктуру. Это значит, что нужен будет новый учебный полигон для международных сил и вторая международная военная база, так как на данный момент все силы в основном сконцентрированы в Адажи.

Где будет находиться вторая база, министр не стал комментировать, однако потенциальных мест несколько. Министерство выберет экономически выгодный вариант. В то же время известно, что это не будет Лиепая, так как нужно такое место, где можно разместить полигон. При этом Пабрикс не стал скрывать, что Минобороны хотело бы привлечь средства НАТО и для развития военной инфраструктуры в Лиепае.

Учитывая, что организация инфраструктуры и строительные работы потребуют довольно длительного времени, министр обратил внимание на то, что военных можно было бы разместить в специальных палатках. Пабрикс также отметил, что в ближайшее время в Латвию прибудут от 600 до 800 военных из Дании. Не исключено, что они будут размещены за пределами базы в Адажи.

"В любом случае мы начнем направлять военных союзников за пределы Адажи, поэтому нам нужна вторая база", - отметил министр.