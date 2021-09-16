В Латвии по крайней мере одну прививку от Covid-19 получило 47% населения

По данным Национальной службы здравоохранения, в Латвии начали курс вакцинации от Covid-19 и получили хотя бы одну прививку 47,02% населения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С начала процесса вакцинации в Латвии было использовано 1 569 972 дозы вакцины, что позволило 795 728 человек завершить процесс вакцинации. Завершившими процесс вакцинации считаются люди, получившие две дозы определенных вакцин или одну прививку однократной вакциной Johnson&Johnson.

В среду в Латвии было вакцинировано 4758 человек, из них 2200 человек получили первую прививку, а 2463 человека завершили курс вакцинации. Еще 95 человек получили вакцину Johnson&Johnson. Вчера вакцинацию проводили 184 медицинских учреждения.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 из двух в Латвии получили 774 244 человека, 684 913 человек получили вторую дозу вакцины, а еще 110 815 человек были вакцинированы вакциной Johnson&Johnson, для которой требуется всего одна доза.

По данным Центрального статистического управления, в начале июля 2021 года в Латвии проживало 1 882 200 жителей, следовательно, на данный момент прививки от Covid-19 получило 47,02% населения Латвии, а 42,28% завершили процесс вакцинации.



