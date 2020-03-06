В Латвии по подозрению на Covid-19 проверено 186 человек

По подозрению на заболевание Covid-19 в Латвии проверено 186 человек, новые случаи инфицирования не выявлены, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

За последние сутки проверено 16 человек.

Как сообщалось, в понедельник, 2 марта, в Латвии подтвержден первый случай Covid-19. Заболела женщина, которая вместе с семьей 29 февраля вернулась из Милана в Ригу через Мюнхен. Во вторник она была выписана из Латвийского центра инфектологии и продолжает лечение дома.

В четверг, 5 марта сразу два случая коронавируса был подтверждены в Эстонии. Инфицированные в минувшую субботу, 29 февраля, прилетели самолетом из итальянского Бергамо в Ригу, а оттуда на личном автомобиле в Эстонию.

В Латвии с 28 февраля особые меры предосторожности введены в отношении людей, которые возвращаются из итальянских областей Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, а также Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана и Китая.