В Латвии по-прежнему второе наименьшее число вакцинированных от Covid-19 жителей в Европе

На сегодняшний день первую прививку от Covid-19 в Латвии получили 5,4% взрослого населения страны, что по-прежнему является вторым самым низким показателем среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

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Еще две недели назад Латвия по этому показателю занимала последнее место среди стран ЕС и ЕЭЗ, однако сейчас последнее место в этом списке занимает Болгария, где первую дозу вакцины получили 5,2% взрослого населения.

На сегодняшний день наибольшая часть населения первую дозу вакцины от Covid-19 получила на Мальте — 21,5%. В Венгрии этот показатель составляет 19,7%, а в Финляндии — 16,4%.

На четвертом месте по колчиеству привитых жителей находится Эстония, где первую дозу вакцины получили уже 15,6% взрослого населения. Однако в Эстонии по-прежнему наибольшая заболеваемость Covid-19 среди стран ЕС и ЕЭЗ.

В Литве первую дозу вакцины получили уже 11,6% взрослого населения.

Вторую прививку от Covid-19 в Латвии получили 1,2% взрослого населения страны. По этому показателю в списке всех стран ЕС и ЕЭЗ Латвия делит последнее место с Болгарией, где вторую дозу вакцины также получили 1,2% взрослого населения.

В Эстонии вторую дозу вакцины уже получили 5,3% взрослого населения, а в Литве вакцинацию завершили 4,8% жителей старше 18 лет.

Среди всех стран ЕС и ЕЭЗ медиана количества жителей, получивших первую дозу вакцины, составляет 11,3%, а получивших вторую дозу — 4,9%.