В Латвии по-прежнему второе наименьшее число вакцинированных от Covid-19 жителей в Европе
Foto: Pixabay

На сегодняшний день первую прививку от Covid-19 в Латвии получили 5,4% взрослого населения страны, что по-прежнему является вторым самым низким показателем среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Еще две недели назад Латвия по этому показателю занимала последнее место среди стран ЕС и ЕЭЗ, однако сейчас последнее место в этом списке занимает Болгария, где первую дозу вакцины получили 5,2% взрослого населения.

На сегодняшний день наибольшая часть населения первую дозу вакцины от Covid-19 получила на Мальте — 21,5%. В Венгрии этот показатель составляет 19,7%, а в Финляндии — 16,4%.

На четвертом месте по колчиеству привитых жителей находится Эстония, где первую дозу вакцины получили уже 15,6% взрослого населения. Однако в Эстонии по-прежнему наибольшая заболеваемость Covid-19 среди стран ЕС и ЕЭЗ.

В Литве первую дозу вакцины получили уже 11,6% взрослого населения.

Вторую прививку от Covid-19 в Латвии получили 1,2% взрослого населения страны. По этому показателю в списке всех стран ЕС и ЕЭЗ Латвия делит последнее место с Болгарией, где вторую дозу вакцины также получили 1,2% взрослого населения.

В Эстонии вторую дозу вакцины уже получили 5,3% взрослого населения, а в Литве вакцинацию завершили 4,8% жителей старше 18 лет.

Среди всех стран ЕС и ЕЭЗ медиана количества жителей, получивших первую дозу вакцины, составляет 11,3%, а получивших вторую дозу — 4,9%.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Болгария Вакцинация Латвия Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее