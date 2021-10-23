В Латвии побит рекорд по числу госпитализированных пациентов с Covid-19

За минувшие сутки в медицинские учреждения были помещены 206 пациентов с диагнозом Covid-19, что является рекордным показателем. Общее количество пациентов с Covid-19 увеличилось с 1257 до 1277 пациентов — это тоже новый рекорд, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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Ранее максимальное общее количество пациентов с Covid-19 в больницах Латвии было зафиксировано 22 октября — тогда оно составляло 1257 человек, а до этого — 13 января (1224 человека).

У 1123 пациентов наблюдается умеренное течение заболевания, 154 человека переносят его в тяжелой форме.

Таким образом, вчера был установлен не только новый рекорд по общему количеству госпитализаций, но и рекорд по количеству новых госпитализаций за сутки, а также по количеству пациентов в тяжелом состоянии.

Всего на текущий момент из больниц выписаны 16 872 пациента с Covid-19.