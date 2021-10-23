В Латвии побит рекорд по числу госпитализированных пациентов с Covid-19
Foto: LETA

За минувшие сутки в медицинские учреждения были помещены 206 пациентов с диагнозом Covid-19, что является рекордным показателем. Общее количество пациентов с Covid-19 увеличилось с 1257 до 1277 пациентов — это тоже новый рекорд, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ранее максимальное общее количество пациентов с Covid-19 в больницах Латвии было зафиксировано 22 октября — тогда оно составляло 1257 человек, а до этого — 13 января (1224 человека).

У 1123 пациентов наблюдается умеренное течение заболевания, 154 человека переносят его в тяжелой форме.

Таким образом, вчера был установлен не только новый рекорд по общему количеству госпитализаций, но и рекорд по количеству новых госпитализаций за сутки, а также по количеству пациентов в тяжелом состоянии.

Всего на текущий момент из больниц выписаны 16 872 пациента с Covid-19.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус пандемия Covid-19
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Улучшение инфраструктуры марины способствует развитию детско-юношеского парусного спорта
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту