В Латвии побит рекорд жары для 23 июня

Сегодня уже четвертый день подряд в Латвии обновляется рекорд июньской жары, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В середине дня температура воздуха в большинстве регионов Латгале и Видземе достигла +30...+32 градусов.

Прежний рекорд 23 июня составлял +31,8 градуса и был зарегистрирован в 1964 году.

Как сообщалось, во вторник самая высокая температура воздуха была в Даугавгриве - +33,1 градуса, в понедельник в Даугавгриве и Павилосте воздух раскалился до +33,7 градуса, а в воскресенье максимальная температура была в Мерсрагсе - +33 градуса.

В ночь с 22 на 23 июня в центре Риги была также зафиксирована рекордная ночная температура воздуха - +24,2 градуса.