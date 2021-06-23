В Латвии побит рекорд жары для 23 июня
Foto: F64

Сегодня уже четвертый день подряд в Латвии обновляется рекорд июньской жары, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В середине дня температура воздуха в большинстве регионов Латгале и Видземе достигла +30...+32 градусов.

Прежний рекорд 23 июня составлял +31,8 градуса и был зарегистрирован в 1964 году.

Как сообщалось, во вторник самая высокая температура воздуха была в Даугавгриве - +33,1 градуса, в понедельник в Даугавгриве и Павилосте воздух раскалился до +33,7 градуса, а в воскресенье максимальная температура была в Мерсрагсе - +33 градуса.

В ночь с 22 на 23 июня в центре Риги была также зафиксирована рекордная ночная температура воздуха - +24,2 градуса.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Летние фильмы на Лиго и не только. От традиций к творческим экспериментам
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов