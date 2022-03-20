В Латвии побиты два температурных рекорда

Побиты два температурных рекорда, установленные в 1990 году. Показатели максимальной температуры были превышены на двух станциях метеонаблюдений.
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Сегодня температура воздуха в Стенде поднялась до плюс 11,7 градуса. Предыдущий рекорд составлял плюс 11,3 градуса.
В свою очередь в Добеле, температура воздуха поднялась до плюс 12,2 градуса, превысив предыдущий рекорд в 12,1 градуса. Оба температурных рекорда были установлены в 1990 году.
В понедельник, 21 марта воздух погреется до плюс 13 градусов.
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