В Латвии почти полторы тысячи новых случаев Covid-19, один человек умер

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1466 новых случаев Covid-19, один человек скончался. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего было проведено 4469 лабораторных анализов, доля положительных результатов — 32,8%.

Из общего числа инфицированных 593 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 873 заболевших были привиты.

Сообщается, что умерший человек не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации. Он относится к возрастной группе от 80 до 89 лет.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости составил 1009,5 случая на 100 000 жителей. Всего с начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 888 492 жителей.