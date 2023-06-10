В Латвии почти втрое выросло число опасных сайтов
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В мае этого года в Латвии зарегистрировано 228 004 уникальных IP-адреса, которые признаны небезопасными. Это в 2,9 раза больше, чем год назад, сообщает организация по предотвращению киберугроз CERT.LV.

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Как отмечает организация, чаще всего в мае сайтов выявлялись несовершенства в конфигурации — в общей сложности речь идет о 52 091 уникальном IP-адресе. Вредоносные коды выявлены в 2948 случаях.

В 368 случаях CERT.LV выявила нарушение доступности услуг, в 257 — попытки сбора пользовательской информации, в 237 — попытки взлома, в 218 — попытки мошенничества, еще в 27 случаях был выявлен вредоносный контент. Нарушения информационной безопасности были зарегистрированы в трех случаях, в двух случаях использовалось запрещенное оборудование.

Отмечается, что год назад, в мае 2022 мае года в Латвии было зарегистрировано 78 669 опасных IP-адресов.

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