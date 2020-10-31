На прошедшей неделе в Латвии подтвержден первый в этом сезоне случай заболевания гриппом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С начала сезона гриппа, который стартовал на 40-й неделе, то есть с 28 сентября семейные врачи не сообщали о случаях заболевания. Лишь на прошлой неделе зарегистрирован первый клинический случай. В пациенте фактически ничего не сообщается, лишь указано, что он из возрастной группы от 15 до 64 лет. В отчете центра говорится, что лабораторные исследования не проводились.

В предыдущие недели, с 40-й по 42-ю неделю года, семейные врачи о клинически подтвержденных случаях гриппа не сообщали. Стационарные медицинские учреждения в этом сезоне также пока не сообщали о госпитализированных пациентах с гриппом или гриппозной пневмонией.

Заметим, что в прошлом году первый случай сезонного гриппа был зафиксирован уже в начале октября, когда в отдельных учебных заведениях были зарегистрированы локальные вспышки (пять и более случаев) распространения гриппа типа "В".

В еженедельном отчете ЦПКЗ указано, что в целом текущая активность гриппа в стране соответствует межсезонному или предсезонному уровню. В прошлом сезоне первые случаи гриппа были зарегистрированы уже в начале октября, когда в отдельных образовательных учреждениях были зарегистрированы вспышки с пятью и более случаями.

В прошлом сезоне ЦПКЗ объявил о начале эпидемии гриппа 11 декабря 2019 года. Интенсивность гриппа продолжала расти, и на 51-й неделе прошлого года, с 16 по 22 декабря, была зарегистрирована максимальная заболеваемость — 310,5 случая на 100 000 жителей. При этом в предыдущем сезоне от гриппа скончались 23 человека в возрасте от 38 до 92 лет, в том числе 13 женщин и 10 мужчин. Практически у всех пациентов были сопутствующие заболевания, включая хронические сердечно-сосудистые заболевания и заболевания дыхательных путей, сахарный диабет, заболевания почек и печени, онкологические заболевания и др.