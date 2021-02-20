В Латвии подтверждено 1069 новых случаев Covid-19, скончались 5 человек

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1069 новых случаев Covid-19, пять инфицированных человек скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Среди умерших один пациент входил в возрастную группу от 45 до 50 лет, один — от 65 до 70 лет, еще три — от 70 до 80 лет.
Согласно данным SPKC, в пятницу, в Латвии зафиксирован самый высокий суточный прирост заболевших коронавирусом со 2 февраля, когда был выявлен 1231 случай заражения Covid-19.
За последние сутки было сделано 11 165 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,6%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 81 109 человек, 1538 человек умерли.
📈 Pēdējo 24h laikā:— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) February 20, 2021
▫️veikti 11 165 Covid-19 izmeklējumi;
▫️reģistrēti 1069 jauni inficēšanās gadījumi;
▫️saņemti ziņojumi par 5 mirušajiem (viens cilvēks 45-50 gadu vecumā, viens 65-70 gadu vecumā, trīs 70-80 gadu vecumā).