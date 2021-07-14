В Латвии подтверждено 34 новых случая Covid-19, скончались два человека

В минувшие сутки в Латвии выявлено 34 новых случая Covid-19, скончались два пациента с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Среди умерших один пациент в возрастной группе от 70 до 79 лет, один пациент — от 80 до 89 лет.

Накануне было сделано 7168 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,5%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 004 человек. За время пандемии в Латвии умерли 2540 человек с коронавирусом.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки уменьшился до 30,4 случая.