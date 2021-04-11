За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 368 новых случаев Covid-19, летальных случаев не зафиксировано, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки сделано 5386 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 6,8%.
Впервые за почти пять месяцев в течение суток нет умерших пациентов c Covid-19. В последний раз такое было 22 ноября. В целом в Латвии умерли 1986 человек, у которых был подтвержден Covid-19, что составляет 1,84% от всех случаев заболевания коронавирусом.
За прошедшие сутки госпитализировано 45 пациентов с Covid-19. По данным Национальной службы здравоохранения, число госпитализированных увеличилось с 654 до 683 человек. За последние сутки из больниц выписано девять человек.У 591 госпитализированных состояние средней тяжести, 92 человека находятся в тяжелом состоянии.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 344,3 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 107 608 человек.
📈 Pēdējo 24h laikā:
▫️veikti 5386 Covid-19 izmeklējumi;
▫️reģistrēti 368 jauni inficēšanās gadījumi;
▫️nav saņemti ziņojumi par mirušajiem.
☑️Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 6.8%
☑️14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju: 344.3
— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 11, 2021