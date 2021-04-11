За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 368 новых случаев Covid-19, летальных случаев не зафиксировано, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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За прошедшие сутки сделано 5386 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 6,8%.

Впервые за почти пять месяцев в течение суток нет умерших пациентов c Covid-19. В последний раз такое было 22 ноября. В целом в Латвии умерли 1986 человек, у которых был подтвержден Covid-19, что составляет 1,84% от всех случаев заболевания коронавирусом.

За прошедшие сутки госпитализировано 45 пациентов с Covid-19. По данным Национальной службы здравоохранения, число госпитализированных увеличилось с 654 до 683 человек. За последние сутки из больниц выписано девять человек.У 591 госпитализированных состояние средней тяжести, 92 человека находятся в тяжелом состоянии.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 344,3 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 107 608 человек.