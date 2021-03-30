За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 526 новых случаев Covid-19, скончались 10 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Среди умерших одни умерший в возрастной группе от 50 до 59 лет, четыре — от 70 до 79 лет, пять — от 80 до 89 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 1893 человека с Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 18 937 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 101 733 человек, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 373,8 случая на 100 000 населения.

Всего в стационарах на данный момент находится 716 пациентов с диагнозом Covid-19. За сутки поступило 72 человека, при этом 70 уже находившихся на лечении пациентов выписано. У 625 больных болезнь протекает в среднетяжелой форме, у 91 — в тяжелой.