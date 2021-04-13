В Латвии подтверждено 537 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек
Foto: LETA

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 537 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших три пациента в возрасте от 50 до 59 лет, четыре — от 60 до 69 лет, один — от 70 до 79 лет, четыре — от 80 до 89 лет. С начала пандемии в Латвии скончались 2002 человека с Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 20 618 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 108 355 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 347,1 случая на 100 000 человек.

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