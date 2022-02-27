В Латвии подтверждено 5427 новых случаев Covid-19, умерли семь человек

В минувшие сутки в Латвии выявлено 5427 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти семи пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 7037,9 до 6913,2 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 2094 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3333 были вакцинированы. Среди умерших четверо не были привиты или не закончили курс вакцинации, три человека были привиты.

Вчера сделано 11 653 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 46,6%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 649 504 жителей Латвии, умерли 5215 человек с коронавирусом.