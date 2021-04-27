В Латвии подтверждено 596 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 596 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших один пациент в возрасте от 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет, один — от 90 до 99 лет. За время пандемии в Латвии скончались 2110 пациентов с коронавирусом.

В понедельник сделан 19 951 тест на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 116 132 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 407,7 случая.

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