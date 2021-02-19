В Латвии подтверждено 689 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 689 новых случаев Covid-19, скончались 12 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших один пациент в возрастной группу от 55 до 60 лет, один — от 65 до 70 лет, шесть — от 70 до 80 лет, четыре — от 80 до 85 лет.

В четверг сделано 10 915 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 80 040 человек, умер 1533 человека.

В четверг госпитализированы 75 пациентов с Covid-19, в том числе 3 переведены в другие медучреждения.

В настоящий момент в больницах находятся 837 пациентов с коронавирусом, у 753 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 84 — в тяжелой.

В четверг выписано из больниц 73 пациента с Covid-19, в том числе 3 переведены в другие медучреждения.