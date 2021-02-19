В Латвии подтверждено 689 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек
Foto: Pixabay

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 689 новых случаев Covid-19, скончались 12 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Среди умерших один пациент в возрастной группу от 55 до 60 лет, один — от 65 до 70 лет, шесть — от 70 до 80 лет, четыре — от 80 до 85 лет.

В четверг сделано 10 915 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 80 040 человек, умер 1533 человека.

В четверг госпитализированы 75 пациентов с Covid-19, в том числе 3 переведены в другие медучреждения.

В настоящий момент в больницах находятся 837 пациентов с коронавирусом, у 753 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 84 — в тяжелой.

В четверг выписано из больниц 73 пациента с Covid-19, в том числе 3 переведены в другие медучреждения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

26

Source

rus.DELFI.lv

Tags

SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Wolt по-вегански: опыт Беты Бейдз
Простые упражнения для уменьшения стресса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии

Новые проекты

Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 145 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€