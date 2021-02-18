В Латвии подтверждено 708 новых случаев Covid-19, скончались 13 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 708 новых случаев Covid-19, скончались 13 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших два пациента в возрасте от 60 до 70 лет, один — от 70 до 80 лет, восемь — от 80 до 90 лет, два — от 90 до 100 лет.

В понедельник сделано 10 929 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 79 351 человека, умерли 1521 человек.

В среду в стационары доставлен 71 пациент с Covid-19, в том числе 12 переведены из других отделений, сообщает Национальная служба здравоохранения.

В целом в больницах в настоящее время находятся 852 больных Covid-19. У 767 пациентов заболевание средней тяжести, 85 человек — в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки было выписано 80 пациента с коронавирусом, в том числе 12 человека переведены в другие медучреждения.

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