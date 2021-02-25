В Латвии подтверждено 813 новых случаев Covid-19, скончались 6 человек

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 813 новых случаев Covid-19, умерли 6 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Среди умерших один пациент в возрастной группе от 40 до 49 лет, один — от 60 до 69 лет, два — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет.

В среду были сделаны 12 232 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,68%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 84 258 человек, умерли 1593 человека.

На прошедшие сутки госпитализированы 92 пациента с Covid-19, в том числе двое переведены, сообщает Национальная служба здравоохранения.

В целом в среду в больницах страны на лечении находились 806 пациентов с коронавирусом, в том числе 86 человек находились в тяжелом состоянии.

Из больниц за сутки выписано 82 пациента, а с начала пандемии — 8 094.