В Латвии погиб основатель сети магазинов одежды Sela Борис Остроброд

Основатель сети магазинов одежды Sela Борис Остроброд утонул в озере в Латвии, сообщил в Facebook его брат Аркадий Пекаревский. Похороны Остроброда пройдут в Израиле.

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"Трагическая случайность — ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась и Боря утонул", — написал Пекаревский.

Пекаревский — сооснователь бренда Sela. Братья создали компанию в 1990 году и назвали в честь пляжа и скалы в курортном городе Бат-Ям под Тель-Авивом. Сначала они занимались продажей косметики, продуктов и спирта Royal, а затем начала торговать одеждой.