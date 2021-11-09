В Латвии получено почти 2400 жалоб на возможную "побочку" вакцин от Covid-19

В Латвии о возможных побочных эффектах вакцин от Covid-19 сообщает один человек на тысячу случаев вакцинации, информирует Государственное агентство лекарств (ГАЛ).

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К 31 октября в ГАЛ поступило 2399 жалоб на возможные побочные эффекты вакцины от коронавируса. К этому моменту в стране было сделано почти два миллиона инъекций вакцины (1 950 702 дозы), включая первую дозу, вторую дозу и третью - бустерную дозу. Чаще всего ведомство получало сообщения об уже известных и указанных в инструкции к вакцинам реакциях организма, например, о боли в месте инъекции, повышенной температуре, ознобе и усталости.

В ГАЛ напоминают, что после получения вакцины от Covid-19, как и после любых других вакцин или приема любых лекарств, могут наблюдаться побочные эффекты, но они проявляются не у всех людей. Очень важно, чтобы побочные эффекты от вакцины не были тяжелее симптомов от Covid-19 и протекания коронавируса, от которого защищает вакцина. Информация обо всех возможных побочных эффектах вакцин доступна в инструкциях, размещенных на сайте Государственного агентства лекарств.

На побочные эффекты чаще жалуются после получения второй дозы вакцины Comirnaty (разработчик - Pfizer-BioNTech) и Spikevax (Moderna). Что касается вакцин Vaxzevria (AstraZeneca) и Janssen (Johnson&Johnson), то вакцинированные чаще жалуются на побочные эффекты после первой дозы. Побочные эффекты обычно проявляются через 8-10 после инъекции и пропадают в течение двух-трех дней.

Из всех полученных агентством сообщений о побочных эффектах после получения вакцины от Covid-19 - 23% или 545 сообщений признаны существенными. Это означает, что в таких случаях сообщалось о реакциях, из-за которых пациента, например, пришлось госпитализировать или врач посчитал реакцию важной с медицинской точки зрения. В ГАЛ подчеркивают: это не означает, что всех случаях проблемы со здоровьем были связаны с использованием препарата и являются подтвержденными побочными эффектами. Чтобы выяснить это, все сообщения дополнительно оцениваются, а в случае необходимости специалисты собирают дополнительную информацию.

В ГАЛ отмечают, что на данный момент в Латвии не подтвержден ни один летальный исход, который был бы достоверно связан с получением вакцины от Covid-19.

Агентство призывает жителей, подозревающих возникновение побочных эффектов после любых вакцин или медикаментов, обращаться к своему врачу. Врач обязан сообщать в ГАЛ о констатированных побочных эффектах. Сообщение о побочных эффектах могут направить все желающие: это можно сделать в специальном разделе на сайте агентства.