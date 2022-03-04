В Латвии получены 3394 сообщения о возможных побочных эффектах вакцин от Covid-19

Государственное агентство лекарств до 28 февраля этого года получила 3394 сообщения о возможных побочных эффектах вакцин от Covid-19.На сегодняшний день вакцинация в Латвии была проведена более 2,8 миллиона раз (ровно 2 808 454 раза).

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Статистика показывает, что о побочных эффектах сообщалось примерно один раз на каждые 800 прививок.

Медработники сообщали о побочных эффектах вакцины от Covid-19 в каждом четвертом случае, но в большинстве случаев (примерно 76%) о "побочке" информировали сами жители.

Большинство жаловавшихся сообщали о таких реакциях на вакцину, как боль в месте инъекции, лихорадка, озноб и усталость. Эти симптомы обычно возникают в течение 8–10 часов после вакцинации и проходят сами по себе в течение 2–3 дней.

Полученные отчеты также включают сообщения о предполагаемых нежелательных реакциях, представляющих особый интерес (AESI), которые тщательно отслеживаются: 19 сообщений о миокардите, 2 сообщения о перикардите, единичные (всего 8) сообщений об одностороннем парезе мышц лица различной степени, 5 сообщений о тромбоцитопении, 2 сообщения об иммунной тромбоцитопении, 22 сообщения о венозной тромбоэмболии, 4 сообщения о синдроме Гийена-Барре, 14 сообщения об анафилаксии различной степени обоняния и вкуса и 2 сообщения об остром диссеминированном энцефаломиелите. Также было по одному сообщению о мультисистемном воспалительном синдроме, аутоиммунном энцефалите, остром панкреатите, рабдомиолизе, тромбозе с тромбоцитопенией и сенсоневральной тугоухости. Следует отметить, что не все зарегистрированные состояния обязательно связаны с применением вакцины.

К 28 февраля 2022 года Государственное агентство лекарств уже рассмотрело 23 отчета о побочных реакциях на вакцины от Covid-19, в которых содержалась ​​информация о летальных исходах, произошедших через несколько дней или месяцев после вакцинации. Из них 22 не связаны с вакцинацией против Covid-19, а один смертельный случай, как полагают, связан с использованием вакцины Vaxzevria (ранее известной как Covid-19 AstraZeneca).

В случаях, упомянутых в 22 остальных отчетах, возникновение летального исхода нельзя надежно отнести к вакцинации на основе оценки всех доступных данных. В наиболее часто оцениваемых случаях к смертельному исходу привел ряд серьезных хронических заболеваний. Однако оценка 29 зарегистрированных случаев все еще продолжается в связи с запросом результатов вскрытия и другой информации.