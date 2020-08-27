В Латвии постепенно наступает метеорологическая осень

С 25 августа в отдельных районах Латвии наступила метеорологическая осень, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Метеорологическая осень наступает, когда среднесуточная температура стабильно опускается ниже +15 градусов, и это уже произошло на метеостанциях в Алуксне, Бауске и Зосены. По прогнозам, такой температурный режим сохранится надолго по крайней мере в части страны.

В Алуксне и на Видземской возвышенности метеорологическая осень, как правило, начинается примерно с 20 августа, а на морском побережье - в первые дни сентября.

Уже сообщалось, что в Латвии первая и вторая декады августа были на 0,9 градуса теплее нормы, июль - на градус холоднее, чем обычно, а июнь - на 3,3 градуса теплее.

По долгосрочным прогнозам, сентябрь, осень и зима ожидаются немного теплее нормы.