В Латвии построят первый завод по переработке аккумуляторов: привлечено более 8 млн евро

Предприятие EcoLead привлекло 4,36 млн евро финансирования от банка BlueOrange, чтобы создать завод по переработке свинцовых аккумуляторных батарей в Калнциемсе, появятся 50 рабочих мест. Вместе со средствами Европейского фонда регионального развития общий объем инвестиций превышает 8 млн евро

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Под нужды завода приспособят индустриальное здание в промышленной зоне Калнциемса, на улице Елгавас, 21. На территории уже создали необходимую инфраструктуру и установили первое оборудование. Ожидается, что завод сдадут в эксплуатацию в конце 2022 года, а в начале 2023 года начнется переработка.

Завод по переработке аккумуляторных батарей в Калнциемсе станет единственным подобным предприятием в Латвии. Сейчас такие заводы работают по всей Европе, в том числе и в Эстонии. Раньше использованные в Латвии аккумуляторные батареи вывозились на переработку в Эстонию, Литву и Польшу.

Свинцово-кислотные аккумуляторы используются в самых разных механизмах для хранения электроэнергии, в том числе в автомобилях, мотоциклах, телекоммуникационных вышках и поездах.

Экологическая ответственность

За первые три года новое предприятие планирует перерабатывать до 15 000 тонн аккумуляторов в год — это позволит производить 8 700 тонн свинца и слитков из свинцовых сплавов. Полученные в процессе переработки металлы и пластмассу экспортируют для дальнейшего использования в Италию, Чехию и другие страны для изготовления новых аккумуляторов. Это обеспечит экологически чистый полный цикл производства.

В 2020 году компания EcoLead получила от Государственной службы охраны окружающей среды разрешение на осуществление загрязняющей деятельности категории А. Это подтверждает, что будущий завод соответствует высоким стандартам безопасности и охраны окружающей среды. На заводе установят современные очистные сооружения для воды и воздуха и будут проводить регулярный мониторинг, чтобы следить за влиянием производства на окружающую среду.

В Латвии за год собирается около 10 000 тонн использованных свинцовых аккумуляторов, каждый год этот объем увеличивается в среднем на 7%. Переработка использованных аккумуляторов — не только моральный долг каждой страны. Один из принципов европейского "зеленого" курса — переработка отходов как можно ближе к месту их происхождения, комментирует член правления EcoLead Денис Ульянов.

Рабочие места

Завод по переработке аккумуляторных батарей в Калнциемсе обеспечит более 50 новых рабочих мест. В большинстве своем это будут специалисты, и для этой работы планируется привлекать и обучать преимущественно местные кадры. На сегодняшний день уже укомплектована команда руководства завода, и в ближайшие несколько месяцев планируется приступить к отбору остальных сотрудников.

Планы на будущее

Главная задача перерабатывающего завода — утилизация свинцовых аккумуляторов, собранных именно в Латвии, но мы готовы адаптироваться к потребностям латвийского рынка. С растущей популярностью электромобилей в любой стране возникает вопрос о возможностях вторичной переработки используемых в них никелевых аккумуляторов. Концепция развития завода в ближайшие 5-10 лет предусматривает возможность расширения технологического потенциала, — добавляет Ульянов.

Полученное EcoLead разрешение на эксплуатацию завода в настоящее время предусматривает только переработку свинцовых аккумуляторных батарей, но в будущем компания рассматривает возможность расширения своей деятельности за счет разработки новых видов переработки.