В Латвии появились экспресс-тесты для самодиагностики ВИЧ

В Латвии появился удобный и анонимный способ для проверки своего ВИЧ-статуса - экспресс-тесты, которые можно использовать в домашних условиях. Этот метод быстрой диагностики — важный шаг в деле снижения распространения ВИЧ.

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Тест на ВИЧ можно пройти несколькими способами — в любой лаборатории по направлению врача или без: это будет платная услуга. Также его можно сделать бесплатно и анонимно в одном из более чем 20 пунктов профилактики ВИЧ по всей Латвии. А теперь экспресс-тест на определение ВИЧ-статуса можно сделать и дома, самостоятельно, приобретя набор в интернет-аптеке.

Хотя такой тест не входит в число самых популярных решений для домашней экспресс-диагностики, 22% жителей признают, что станут его использовать, гласят результаты опроса, проведенного исследовательским центром SKDS. Наиболее активными оказались молодые люди в возрастной группе 18-24 лет и респонденты с высшим образованием: 43% и 34% респондентов соответственно, заявляют, что охотно будут пользоваться возможностью быстрой проверки.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, когда принято широко обсуждать вопросы, связанные с ВИЧ/СПИД. Таким образом в обществе повышается осведомленность и понимание этой проблемы, уменьшаются предрассудки и дискриминация по отношению к людям с позитивным статусом.

В Латвии 80% населения по-прежнему считают, что тема ВИЧ к ним не относится и заразиться ВИЧ они не могут, показывает опрос. Только 8% респондентов допускает, что они могут быть ВИЧ-инфицированными.

"К сожалению, для тех 80%, кто считает себя неуязвимым, у меня неутешительные новости — ВИЧ актуален для всех, у кого есть половые отношения. ВИЧ — это больше не проблема только маргинальных слоев общества, интравенозных наркоманов или секс-работников. В настоящее время в Латвии ВИЧ наиболее активно распространяется среди гетеросексуальных мужчин и женщин среднего возраста. Поэтому, наряду с ежегодными профилактическими медицинскими осмотрами, каждый сексуально активный человек должен и раз в год проходит плановый тест на ВИЧ", — напоминает Андрис Вейкениекс, председатель правления общества поддержки людей, живущих с ВИЧ AGIHAS.

ВИЧ экспресс-тест — это новая для Латвии возможность узнать ВИЧ-статус. Мировой опыт показывает, что требуется некоторое время для того, чтобы люди стали активно пользоваться самодиагностикой.

"Мы, латвийское ВИЧ-сообщество, надеемся, что доступность экспресс-тестов увеличит масштабы тестирования на ВИЧ, потому что эта тема, к сожалению, до сих пор стигматизирована и полна предрассудков — возможно, кого-то это удерживает от лабораторного тестирования. Мы уже привыкли использовать экспресс-тесты для выявления Covid-19, почему бы не использовать их и для определения ВИЧ-статуса?" — говорит Вейкениекс.

Отвечая на вопрос опроса, в каком месте было бы предпочтительнее пройти диагностику на ВИЧ, если бы возникла такая необходимость, 19% респондентов ответили, что предпочли бы сделать экспресс-тест самостоятельно, дома. 39% обратились бы в лабораторию, 18% — к семейному врачу, 7% — в пункт профилактики ВИЧ, 6% — в Латвийский центр инфектологии.

Респонденты, допускающие, что они могут быть инфицированы, в больше степени готовы провериться дома самостоятельно, а не идти в медицинское учреждение.

В целом, жители Латвии не возражают часть диагностических манипуляция проводить в домашних условиях: 75% респондентов хотели бы регулярно измерять свое кровяное давление, 68% — прошли бы тест на Covid-19, 55% сделали бы тест на количество кислорода в крови, а 52% женщин — на беременность. А 9% респондентов категорически возражают против любых домашних тестов.