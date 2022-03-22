В Латвии появился свой "Миротворец". Кто за ним стоит и насколько это законно?

В начале марта в интернете появилась латвийская версия украинского проекта "Миротворец" — Myrotvorets.team. Это список людей, которые, по мнению авторов сайта, поддерживают "русский мир" и "ратуют за убийства жителей Украины российскими захватчиками". Delfi попытался выяснить, кто и зачем собирает эту информацию, и насколько такие действия законны.

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Проект "Миротворец" был запущен в Украине в 2014 году, после аннексии Крыма и начала боевых действий на востоке страны. На сайте "Миротворца" сказано, что эта негосударственная организация занимается сбором информации о тех людях и организациях, в действиях которых "присутствуют признаки преступлений против национальной безопасности Украины, жизни и здоровья человека, мира, безопасности человечества и международного правопорядка". За восемь лет в списки "Миротворца" попало не менее 100 тысяч человек. Среди них в разное время оказывались российские военнослужащие и украинские политики, президенты зарубежных государств и тысячи журналистов, работавших в непризнанных республиках на востоке страны.

Менее чем за три недели в списки списке латвийского "Миротворца" попали 147 человек и организаций, в том числе посольство России в Латвии и партия "Русский союз Латвии". Большую часть списка составляют физические лица — активные пользователи соцсетей, однако среди них есть журналисты, политические активисты, а также депутат Европарламента Татьяна Жданок (РСЛ) и бывший депутат ЕП Андрей Мамыкин. В качестве доказательств, в основном, приводятся скриншоты постов и комментариев.

"У нас в стране сейчас все черно-белое, — заявила Delfi журналист Евгения Шафранек, которая попала в список. — Я в центре беженцев была не раз и прекрасно знаю, какие люди туда приезжают и с какими проблемами они здесь сталкиваются. Но если я помимо вопросов беженцев не забываю о гражданах нашей собственной страны — это не дает право анонимам вносить меня в какие-то списки по своему усмотрению, подвергая опасности меня и мою семью". Шафранек планирует подавать заявление в полицию.

Готовит заявление и журналист Latvijas Radio 4 Светлана Зимина-Гинтер. Она попала в список с формулировкой "антиукраинская пропаганда и сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими бандформированиями Донбасс". Зимина-Гинтер заявила Delfi, что не нарушала суверенные границы Украины и никуда не проникала нелегально: "Я гражданка Латвии, а у Латвии с Украиной, как известно, безвизовый режим. Поэтому, чтобы "проникнуть" в Донецк или Киев, через который я летела в 2014 году, достаточно было взять видеокамеру и купить билет на самолет. Мои материалы вышли в четырех часовых программах "Криминал-информ", где я тогда работала. Ни Совет по радио и телевидению, ни тогдашняя Полиция безопасности не нашли в них никакого криминала". Зимина-Гинтер собирается подавать заявления в СГБ и госполицию, а также омбудсмену и в комиссию Сейма по правам человека.

Кто стоит за "Миротворцем"?



Порталу Delfi не удалось установить, кто является владельцем сайта Myrotvorets.team. Домен был зарегистрирован 5 марта 2022 года, контактной информации на сайте регистратора нет, а авторы проекта предпочитают общаться анонимно.

Цель проекта, судя по изложенной на сайте информации, заключается в том, чтобы "высветить заразу ("русского мира") в балтийских странах". "Задача — сохранить высказывания, — сообщил Delfi анонимный представитель проекта. — Мы не судим, не призываем, не публикуем личные данные, мы не знаем даже имен людей, мы видим ники в социальных сетях. Видим высказывания — сохраняем и показываем. Эффект уже есть, явные сторонники войны, как минимум, стали бояться высказываться".

Проект действительно связан с Украиной — как подтвердил представитель Myrotvorets.team, в команде есть украинец, "который много лет прожил в Латвии, имеет там много друзей и хорошо знает повестку". Решение по внесению человека или организации в список принимается коллегиально, критерии — "явная поддержка российской агрессии, презрение к беженцам, наличие рашистской символики" (лексика сохранена — Ред.). При этом он признает, что кто-то может попасть в список по ошибке, такие случаи были.

Законно ли собирать "черные списки"?



Служба госбезопасности Латвии в курсе существования сайта "Миротворец", сообщили Delfi в СГБ. "Любой человек, который считает, что его права были нарушены (вследствие публикации в этом списке — Ред.), в определенном законом порядке вправе обращаться в суд", — говорится в сообщении службы.

"В поле зрения Службы госбезопасности регулярно попадают лица, которые выражают поддержку России. СГБ такие случаи оценивает с точки зрения наличия в действиях этих людей признаков преступных деяний. Каждый случай оценивается в индивидуальном порядке", — отмечает служба. По ситуации на 22 марта СГБ расследует шесть уголовных процессов в связи с выражением поддержки агрессии России в Украине. Шесть человек находятся в статусе подозреваемых, двое — под арестом.

В Государственной полиции порталу Delfi сообщили, что на момент публикации статьи не получали заявлений от потерпевших. "В любом случае, если лицо считает, что нарушены его права, то призываем сообщать об этом полиции по телефону 110, по электронной почте vpdd@vp.gov.lv или отправив официальное заявление. Если вопрос окажется не в компетенции Госполиции, он будет передан дальше на рассмотрение ответственному учреждению, так как разные ведомства активно сотрудничают друг с другом", — сообщила представитель Госполиции Симона Гравите.

Государственная инспекция данных, оценив опубликованную на сайте myrotvorets.team информацию, пришла к выводу, что в этом случае личные данные были обработаны с учетом права на свободу слова. Правовое регулирование, которое обеспечивает баланс между защитой личных данных и свободой слова, содержится в первой и второй части 32-й статьи Закона об обработке данных физических лиц. "Реализуя право на свободу слова, у лица есть право на обработку данных, если это делается с целью опубликовать информацию, касающуюся общественных интересов", — сообщили Delfi в госинспекции. В этом случае условия Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation — GDPR) применяются в ограниченном объеме.

Представитель инспекции Агита Силниеце отметила, что это учреждение оценивает только объем опубликованных данных, но не правовое обоснование или другие вопросы, касающиеся их обработки. "Опубликованные на myrotvorets.team личные данные (имя, фамилия, фотография, активность лица в интернете) публично доступны, в связи с этим Инспекция заключила, что на данный момент объем данных, доступных на портале, не является несоразмерным и в конкретном случае не была произведена противоправная обработка данных, — сообщила она. — Границы основных прав человека (право на свободу слова и право на защиту личных данных) находятся в компетенции суда. Если внесенные в опубликованный на сайте myrotvorets.team список лица считают, что нарушены их права на защиту личных данных, они могут обращаться в суд.

Силниеце также отметила, что каждый человек, который делится информацией в социальных сетях и, реализуя свои права на свободу слова, публично высказывает свое мнение по конкретной теме, должен понимать, что эту информацию можно обобщить и, реализуя свои права на свободу слова, перепубликовать.

СГБ при этом напоминает, что, согласно латвийскому законодательству, уголовная ответственность предусмотрена за такие действия, как публичное оправдание и прославление геноцида, военных преступлений, преступлений против человечества и мира (74.1 статья Уголовного закона), публичный призыв к геноциду (71.1 статья) или к агрессивной войне (77 статья), развязывание национальной или этнической вражды (78 статья), а также призыв к осуществлению действий, направленных на нарушение независимости Латвийской Республики, суверенитета и территориального единства (81 статья).