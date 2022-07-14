В Латвии появится европейская школа, где предложат многоязычное образование
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Правительство поддержало призыв Министерства образования (МОН) о создании аккредитованной европейской школы, чтобы обеспечить многоязычное образование, ориентированное на Европу.

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Аккредитованная школа будет создана как производное государственное учреждение под надзором МОН, а также получит софинансирование на плату за обучение детей работников рижского бюро Европейского учреждения по регулированию электронных коммуникаций.

До 30 августа МОН обеспечит разработку стратегического плана создания и функционирования аккредитованной европейской школы, который также будет включать план развития инфраструктуры и финансовый план создания и обеспечения деятельности образовательного учреждения на период с 2023 по 2025 и последующие годы.

Кроме того, МОН в течение года после принятия Закона об аккредитованной европейской школе и утверждения необходимого финансирования представит документацию Бюро генерального секретаря европейских школ для создания такого заведения в Латвии.

МОН разработает необходимые нормативные акты для введения аккредитованной европейской школы, в том числе соответствующего законопроекта. Впоследствии министр образования и науки Анита Муйжниеце внесет нормативный акт в Кабинет министров для рассмотрения в качестве законопроекта, сопровождающего пакет бюджета на 2023 год.

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