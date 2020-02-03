В Латвии прекратилось сокращение количества заключенных в тюрьмах

Количество заключенных в Латвии последние три года не менялось — сокращение их количества прекратилось, рассказала в передаче "Утренняя панорама" на LTV начальник Управления мест заключения (УМЗ) Илона Спуре.

После 2008 года количество заключенных в Латвии уменьшилось с 7000 человек примерно в два раза. Сейчас в тюрьмах находятся около 3400 человек, в том числе 950 — под арестом, остальные — осужденные.

Сейчас можно говорить о стабильном количестве заключенных, сказала Спуре.

На вопрос о том, не означает ли это, что вопрос о строительстве новых тюрем и ремонте старых потерял свою актуальность, она ответила отрицательно. Чтобы исполнение наказаний было в Латвии современным и эффективным, например, чтобы заключенные могли находиться в камерах по одному или по двое, в инфраструктуру нужно вкладывать намного больше денег, чем было до сих пор, подчеркнула руководитель УМЗ.

По словам Спуре, при нынешних инвестициях государства для полного обновления тюрем потребуется 296 лет. Например, в прошлом году на ремонт мест заключения было выделено 3,6 млн евро.

Предположения министра юстиции Яниса Борданса о возможном возобновлении работы недавно закрытой Брасской тюрьмы Спуре оценивает как нереальные, так как здания совершенно не соответствуют современным требованиями системы исполнения наказаний.