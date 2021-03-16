В Латвии прививку от коронавируса получило более 100 тысяч человек

В понедельник, 15 марта, первую прививку от Covid-19 получили 3245 человек, вторую - 63, всего вакцинировано 3308 человек. По данным Национальной службы здравоохранения, на данный момент в Латвии сделано уже 100 609 прививок.

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По сравнению с понедельником прошлой недели темпы вакцинации увеличились - 8 марта было привито 1649 человек.

Первую дозу вакцины от Covid-19 получили 82 432 человека, обе дозы - 18 177 человек. Это, соответственно, 4,35% и 0,96% населения Латвии.

В понедельник первую дозу вакцины получили 2484 человека в возрасте старше 60 лет, 235 человек из других групп риска, 170 человек с хроническими заболеваниями, 145 медработников, 101 человек с эпидемиологическими показаниями, 52 работника медучреждений, 23 сотрудника и шесть клиентов центров социального ухода.

Вторую вакцину получили 40 человек из другой группы повышенного риска, 12 медработников и 11 работников медицинских учреждений.

Для первой дозы использовалась в основном вакцина AstraZeneca, несколько десятков человек получили вакцину Moderna. Для второй дозы использовалась вакцина Moderna.