В Латвии процесс вакцинации полностью завершили почти 30% населения
Foto: LETA

В пятницу прививку от Covid-19 получили 8797 жителей Латвии, в том числе 2390 человек получили первую дозу вакцины, 6407 человек получили вторую дозу, а еще 1289 человек были вакцинированы вакциной Johnson & Johnson, которой требуется только одна доза, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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На этой неделе до пятницы привились 57 840 человек, на прошлой неделе, когда выходные дни начались уже со среды — 22 301 человек.

В Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получил 605 000 человек, а 562 000 человек завершили процесс вакцинации. Это составляет соответственно 32% и 29,8% населения Латвии.

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