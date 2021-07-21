В Латвии продолжает снижаться темп вакцинации против Covid-19

Во вторник, 20 июня, в Латвии прививку от Covid-19 получили 5350 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Во вторник 2126 человек получили первую дозу вакцины, преимущественно вакцину от Pfizer/BioNTech, но 189 человек также привиты вакциной Spikevax (производитель Moderna).

Процесс вакцинации, получив вторую дозу, завершили 2210 человек. Большинство из них также получили вакцину от Pfizer/BioNTech, 213 человек — Spikevax (Moderna), 192 человека — вакцину от AstraZeneca.

Еще 1014 человек были привиты вакциной от Johnson&Johnson (требуется только одна доза).

Эти данные могут быть скорректированы, так как многие учреждения, где проходит вакцинация, вводят в систему данные с опозданием на несколько дней.

На данный момент в Латвии первую дозу вакцины получили 33,97% жителей страны, а процесс вакцинации завершили 34,25% жителей. Доля полностью вакцинированных жителей превышает долю получивших первую дозу за счет людей, привитых вакциной Johnson&Johnson.

Число вакцинированных за сутки продолжает снижаться. Так, в самые активные дни в мае и в начале июня от Covid-19 ежедневно вакцинировалось более 20 тысяч человек.