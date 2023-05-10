В Латвии прогнозируют необычно раннее начало метеорологического лета

Согласно последним прогнозам погоды, через несколько дней после рекордов холода в Латвии постепенно начнется метеорологическое лето, сообщает агентство LETA.

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Метеорологическое лето наступает, когда среднесуточная температура воздуха составляет +15 градусов и выше в течение пяти дней подряд.

Ожидается, что во второй половине этой недели на некоторых станциях наблюдения будет зафиксировано начало метеорологического лета. Есть большая вероятность, что лето наступит уже в мае по всей стране.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, метеорологическое лето обычно начинается в июне. Однако в 2018 году оно началось 9 мая, на некоторых наблюдательных станциях — с 7 по 25 мая.

Из-за глобального потепления метеорологическое лето в Латвии в среднем начинается раньше и заканчивается позже. В 1961-1990 годах средняя продолжительность лета составляла 74 дня, в 1981-2010 годах она увеличилась до 85 дней, а в 2018 году достигла 127 дней.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, сухая и солнечная погода в Латвии в эти выходные преимущественно сохранится, будет дуть слабый ветер.

По ночам температура воздуха будет понижаться до +6..+12 градусов, а в местах, где долгое время будет стоять ясная и безветренная погода, столбик термометра опустится до +2..+5 градусов. Максимальная температура воздуха составит +19..+24 градуса, на побережье на несколько градусов меньше, так как ветер дует с моря.

Дождевые облака, вероятно, достигнут Латвии в начале следующей недели; ожидается, что вероятное количество осадков не будет достаточным для прекращения засухи. Из-за влияния облачности в некоторые дни будет прохладнее, а ночи станут немного теплее, поэтому среднесуточная температура воздуха может оставаться выше +15 градусов.