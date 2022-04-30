В Латвии проходит большой субботник: как принять в нем участие?
Foto: LETA

30 апреля по всей Латвии проходит традиционная весенняя акция Lielā talka ("Большой субботник"). Тысячи жителей страны будут приводить в порядок общественные территории.

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Как принять участие в субботнике


Организовать новый публичный субботник в рамках Lielā talka не получится: заявки принимались до 26 апреля. Однако вы можете присоединиться к какой-либо уже запланированной уборке территории (карту можно найти здесь). Lielā talka рекомендует связаться с организаторами конкретного мероприятия.

Индивидуальный субботник (SOLO Talka)


Вы можете провести субботник самостоятельно — с семьей, близкими или в одиночку. Для этого разработана схема SOLO Talka. Вот как это выглядит:

  • Никаких согласований не требуется — вы просто собираете мусор.
  • Рекомендуется отметить место, где вы проводите субботник, на карте.
  • Условие одно: уборка должна проводиться на общественной территории.


В магазинах Rimi 30 апреля можно бесплатно получить специальные мешки для мусора, который вы планируете собрать в ходе SOLO Talka. За каждый чек вне зависимости от суммы покупки вам могут выдать по одному мешку (количество мешков ограничено).

Мешок с собранным мусором нужно оставить на одной из точек сбора мусора, отмеченных на карте.

Lielā talka — это негосударственная организация, которая каждый год, начиная с 2008-го, проводит по всей стране субботники, а также реализует различные просветительские проекты по вопросам охраны окружающей среды.

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