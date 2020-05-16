В Латвии проходит Большой субботник: участников призывают соблюдать осторожность

Сегодня с 9 часов жители Латвии приглашены участвовать в Большом субботнике, чтобы собрать отходы и привести в порядок окрестности своих домов, сообщила координатор мероприятия Иева Яунземе.

Участвуя в субботнике, люди должны соблюдать установленные в государстве ограничения в связи с пандемией Covid-19, в том числе дистанцию 2 метра и не собираться группами больше 25 человек.

В краях Латвии заявлено 451 место для расчистки территории и 223 место для благоустройства.

Представитель Latvijas valsts meži Анда Спроге-Вавере отметила, что в период чрезвычайного положения люди, находясь на природе, стали больше засорять ее и не убирают за собой.