В Латвии проходит "День теней": названы самые востребованные профессии
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Сегодня по всей Латвии пройдет организованное образовательной организацией Junior Achievement Latvia мероприятие по карьерному образованию для школьников "День теней", сообщил агентству LЕТА руководитель организации Янис Криеванс.

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Цель "Дня теней" — способствовать связи содержания образования с реальной жизнью, помогая учащимся планировать карьеру, выбирать будущую профессию и готовиться к рынку труда. Для работодателей это хорошая возможность повысить престиж своей компании и привлечь будущих работников.

В предыдущем "Дне теней" в 2022 году приняли участие 1827 работодателей, предложивших 6362 профессии. Самыми востребованными профессиями среди учащихся были программист, капитан самолета, пилот, инспектор, бортпроводник, архитектор, физиотерапевт, фармацевт и пожарный.

В прошлом году самыми активными участниками "Дня теней" были Государственная полиция, которая приняла 215 школьников, Елгавское самоуправление — 205, Государственная пожарно-спасательная служба — 94, Рижский технический университет — 79, авиакомпания аirBaltic — 77 и Служба неотложной медицинской помощи — 75.

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