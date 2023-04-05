В Латвии проходит "День теней": названы самые востребованные профессии

Сегодня по всей Латвии пройдет организованное образовательной организацией Junior Achievement Latvia мероприятие по карьерному образованию для школьников "День теней", сообщил агентству LЕТА руководитель организации Янис Криеванс.
Цель "Дня теней" — способствовать связи содержания образования с реальной жизнью, помогая учащимся планировать карьеру, выбирать будущую профессию и готовиться к рынку труда. Для работодателей это хорошая возможность повысить престиж своей компании и привлечь будущих работников.
В предыдущем "Дне теней" в 2022 году приняли участие 1827 работодателей, предложивших 6362 профессии. Самыми востребованными профессиями среди учащихся были программист, капитан самолета, пилот, инспектор, бортпроводник, архитектор, физиотерапевт, фармацевт и пожарный.
В прошлом году самыми активными участниками "Дня теней" были Государственная полиция, которая приняла 215 школьников, Елгавское самоуправление — 205, Государственная пожарно-спасательная служба — 94, Рижский технический университет — 79, авиакомпания аirBaltic — 77 и Служба неотложной медицинской помощи — 75.