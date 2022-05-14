В Латвии пройдет "Ночь музеев": свои двери для посетителей откроют более 190 заведений
Foto: DELFI

Сегодня, 14 мая, в акции "Ночь музеев" примут участие более 190 музеев и общественных объектов по всей Латвии, сообщил на пресс-конференции в понедельник министр культуры Наурис Пунтулис.

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Самое масштабное предложение ожидается в Курземском регионе, где свои двери посетителям откроют 60 заведений. Самоуправления и неправительственные организации проводят различные мероприятия в общей сложности более чем в 133 местах в регионах, а в Риге вниманию посетителей будут представлены 53 различных культурных точки.

Пунтулис напомнил, что в этом году музеи, публичные объекты и различные учреждения будут принимать посетителей после двухлетнего вынужденного перерыва, когда в условиях пандемии не было возможности проводить массовые культурные мероприятия.

В этом году у "Ночи музеев" свободная тема, а все мероприятия проходят под девизом #TiekamiesTagad (ВстречаемсяСейчас) и приглашают посетителей снова провести время в живом общении.

Pasažieru vilciens сообщило, что 14 мая с 18:00 до полуночи на все разовые билеты на поезд будет действовать 50%-ая скидка. Электронные билеты со скидкой можно приобрести на указанные рейсы на сайте Pasažieru vilciens и в мобильном приложении. В расписании поездов эти поезда отмечены специальным символом "Ночь музеев".

Билеты также можно будет приобрести в кассе, а если на нужной станции касса не работает, билет со скидкой продаст кондуктор-контролер в поезде.

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