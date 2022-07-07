В Латвии пройдет первый летний Медийный Марафон. Если вас интересует журналистика, вам сюда!

Балтийский центр развития СМИ приглашает всех желающих принять участие в летнем медийном марафоне "Гражданские журналисты для СМИ", который состоится в виртуальной среде Zoom 19 и 26 июля и заочно продлится до конца сентября 2022 года.

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Цель марафона — познакомить активных жителей Латвии и профессиональных журналистов, обменяться опытом и найти общие темы. После краткого, но интенсивного совместного обучения все желающие получат возможность внести свой вклад в содержание латвийских СМИ на русском языке. Регистрация на марафон уже началась.

"Сегодня медиа ищут новые форматы, инструменты и… таланты. Наш латвийский летний марафон как раз станет таким местом встречи профессионалов и активных людей, которые интересуются сферой медиа и хотят в ней работать в это сложное для журналистики время. Я также очень рада, что нашими преподавателями станут профессиональные журналисты ведущих СМИ Латвии", — отмечает директор Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Мастер-классы в рамках марафона проведут редакторы ведущих русскоязычных латвийских СМИ: Delfi (главный редактор Анатолий Голубов), TVNET (главный редактор Эрика Сташкевич), LSM (журналист и телеведущая Алена Борисова), а "Новая газета. Европа" (главный редактор Кирилл Мартынов), Chayka.lv (главный редактор Инна Плавока). Кроме того, в проекте примет участие эксперт в области журналистики данных и фактчекинга Ника Алексеева.

Что включено в программу марафона

Два дня семинаров 19 и 26 июля в виртуальной среде Zoom.

В программе: Как рассказывать интересные истории и проверять информацию в социальных сетях? Журналистика данных и почему это важно сейчас? Что такое питчинг и как его делать? Работа с видео и фото для СМИ. Как работать с текстом?

Общение с опытными редакторами латвийских средств массовой информации, которые помогут довести вашу идею публикации до идеала.

Гонорарный фонд — все опубликованные материалы будут оплачены.

Зарегистрироваться можно здесь.

Количество мест ограничено. Заявки принимаются до 15 июля 2022 года включительно.