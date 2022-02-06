В Латвии пройдет шесть военных учений с участием тысяч иностранных военнослужащих
Foto: Latvijas armija

В Латвии в 2022 году до середины лета пройдет шесть международных военных учений с участием латвийских и нескольких тысяч иностранных военнослужащих.

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В феврале и марте Национальные вооруженные силы и военнослужащие из других стран проведут учения Saber Strike и Kristāla bulta.

В мае пройдут учения Swift Response, Summer Shield и Defender Europe. В июне - Baltops 22.

У каждых учений определены свои цели и задачи. Например, в ходе Swift Response командование Армии США в Европе и Африке отработает учения по десантным операциям в странах Балтии, на Балканах и в регионе Черного моря. В Латвии в Swift Response будут принимать участие военные соединения из США, Польши, Чехии и Латвии.

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