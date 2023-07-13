В Латвии пройдут крупные военные учения с участием стран НАТО, ЕС и Швеции

В сентябре в Латвии пройдут крупные международные военные учения "Северное побережье" и "Серебряная стрела". Их проведение сегодня одобрило правительство.

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"Северное побережье" — оперативно-тактические учения НАТО и стран-партнеров по ведению боевых действий на море. В учениях примут участие подразделения стран НАТО и Швеции.

Целью учений будет отработка взаимодействия экипажей кораблей, морской авиации и поддерживающих их сухопутных подразделений в ходе операции объединенных сил в узких и мелководных районах в условиях многообразных угроз. Ожидается, что в учениях примут участие более 500 иностранных военнослужащих.

"Серебряная стрела" — учения подразделений механизированной пехотной бригады сухопутных войск, направленные на совершенствование командного руководства, планирования и проведения операций, а также учения по сертификации боевых групп расширенного присутствия НАТО в Латвии. В учениях примут участие подразделения стран НАТО и Европейского союза. Планируется, что в этих учениях примут участие более 500 иностранных военнослужащих.