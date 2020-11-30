В Латвии прошла проверка сирен оповещения
Foto: LETA

Сегодня по всей Латвии пройдет проверка сирен оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

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В промежуток с 10.00 до 10.20 сирены по всей Латвии будут включены на три минуты. ГПСС предупреждает, что причин для беспокойства у людей нет, так как это всего лишь очередная проверка сирен.

"Сирены тревоги предназначены для предупреждения населения в случаях, когда произошла природная или техногенная катастрофа или существует ее угроза. Важно регулярно проверять сирены тревоги, чтобы, если придется их задействовать в реальной ситуации, они сработали без неполадок", - сказал начальник управления гражданской обороны ГПСС Ивар Накуртс.

На территории Латвии установлены 164 сирены тревоги, их звуковой сигнал слышен в радиусе около 1,5 километра.

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LETA

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LETA
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