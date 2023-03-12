В Латвии прослушиванием разговоров чаще всех занимаются полиция и спецслужбы

Согласно отчету о деятельности Бюро защиты Сатверсме (БЗС), в прошлом году единственное в Латвии устройство для прослушивания разговоров по мобильному телефону реже всего использовалось Управлением мест заключения и Военной полицией.

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Устройство для прослушивания разговоров, как и в предыдущие годы, чаще всего использовали Государственная полиция и спецслужбы.

Госполиция подала 37,8% заявлений о прослушивании разговоров, Служба государственной безопасности (СГБ) - 12,7%, БЗС - 12,3%.

Государственная пограничная служба в прошлом году подала 9,8% заявлений о прослушивании телефонных разговоров, управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) - 8,9%, Служба военной разведки и безопасности - 8,7%, Бюро внутренней безопасности - 4,3%,

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) - 4,3%, управление внутренней безопасности СГД - 0,9%, Управление мест заключения и Военная полиция - 0,3%.

В распоряжении БЗС находится единственное официальное устройство, с помощью которого правоохранительные органы и органы государственной безопасности контролируют мобильные телефоны. Данные, полученные в результате прослушивания телефонных разговоров, передаются следственному органу или органу безопасности, являющемуся инициатором прослушивания и получившему санкцию судьи Верховного суда.

Прослушанные разговоры служат одним из доказательств в уголовных процессах, а также полезны органам госбезопасности для выполнения их функций.