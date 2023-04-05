В Латвии проснулись клещи; для собак они могут быть смертельными

Несмотря на холодную погоду, уже начался сезон клещей. И первыми это заметили владельцы собак, пишет rus.lsm.lv.

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Прошедшая зима была благоприятной для клещей, рассказывает энтомолог Волдемар Спуньгис. Так что в этом году их меньше не станет. Клещи становятся активными уже при температуре +5 градусов. В прошлом году последний клещ был найден 30 декабря. А первый в этом году — 9 января.

"Это означает что чем выше температура, тем они активнее — и притом, если солнечная погода, тогда они очень активные, скажем на опушках леса. Если температура воздуха плюс четыре градуса — тогда уже там, на опушке +10…+15".

По словам директора приюта для животных Ulubele Илзе Джонсоне, клещи — переносчики бабезиоза. Если это заболевание вовремя не заметить, то собака может погибнуть. Поэтому очень важна профилактика.

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"Медикаменты от клещей в основном безрецептурные. Есть съедобные, которые дают животному, они вкусные. Есть капли на холку и есть противоклещевые ошейники. Можно выбрать, что удобнее и в соответствии со своими возможностями", — говорит Илзе Джонсоне.

Но в любом случае после прогулки собаку следует осмотреть. "Можно прочесать шесть собаки, тогда клещ свалится, а также прощупать шерсть. Особенно подмышки. А также возле ушей у тех собак, которые любят много нюхать. Клещ далеко не уползает по шерсти, присасывается у мордочки. У короткошерстных легко увидеть клеща, и у светлых тоже. Но если собака с темной длинной шерстью — то, конечно, увидеть клеща гораздо сложнее. И поэтому важна антиклещевая обработка", — говорит специалист.