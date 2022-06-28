В Латвии проверили 164 сирены тревоги — 21 работала с нарушениями

Сегодня, 28 июня Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) совместно с информационным центром Министерства внутренних дел по всей Латвии включили сирены тревоги. Это было нужно для того, чтобы проверить работу национальной системы раннего оповещения — техническое состояние, возможные дефекты и повреждения, слышимость звукового сигнала и другие технические параметры.

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Во время сегодняшней проверки констатированы технические недостатки в программе удаленного включения сирен, поэтому сирены нужно было запускать вручную. Без повреждений сработали 143 из 164 сирен, еще у 21 сирены констатированы нарушения. Обо всех проблемах VUGD сообщила информационный центр Министерства внутренних дел, который занимается техническим обслуживанием сирен и их программного обеспечения.

"Сирены тревоги установлены в Латвии для того, чтобы оповестить население в случае стихийного или техногенного бедствия или его угрозы. При этом информация об опасности передается также через электронные СМИ (радио, телевидение). Проверка сирен проводится ежегодно, объяснил начальник Управления гражданской защиты VUGD, полковник Иварс Накуртс.

По его словам, события в Украине показывают, что для укрепления безопасности государства и общества нужно система раннего предупреждения, которая подходит для разных типов угроз — и существующую систему нужно дополнить технологией сотового вещания.



Результаты проверки сирен:

В Риге и Рижском районе установлено 55 сирен, 10 из них не сработали

В Курземе установлено 29 сирен, не сработало 3 сирены

В Земгале установлено 23 сирены, не сработало 4 сирены

В Латгале установлено 29 сирен, не сработало 3 сирены

В Видземе установлено 28 сирен, не сработала одна сирена

Сегодня VUGD получила 47 звонков по номеру 112 от жителей, которые не знали о проверке сирен или наоборот, не услышали проверку. Помимо проверки сирен, VUGD проверил также сотрудничество со СМИ (телевидение и радио), с которыми у управления есть соглашение информировании населения.

В прошлом году во время проверки сирен из 164 проблемы были обнаружены у 10 устройств.