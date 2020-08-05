В Латвии работают шесть хранилищ взрывоопасного аммония нитрата, власти считают их безопасными

В Латвии расположены шесть объектов повышенной опасности, где в больших количествах хранится нитрат аммония, ставший причиной взрыва в Бейруте, сообщает Латвийское радио. Во время проверок на объектах Государственная служба среды не констатировала нарушений.

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Пять объектов имеют статус объектов высокого риска, так как там хранится более 50 тонн нитрата аммония. Самый крупный такой объект расположен в Риге, на Саркандаугаве — это Riga Fertilizer Terminal, там можно хранить до 65 000 тонн нитрата аммония и до 50 000 тонн стабилизатора, рассказала представитель Государственной службы среды Кристине Клявиниеце.

По словам Клявиниеце, хранилище в Риге является одним из наиболее современных объектов инфраструктуры в Европе и у службы нет сомнений в безопасности условий хранения.

"Все объекты повышенного риска находятся под строгим надзором. На уровне Европейского союза установлены строгие и очень конкретные требования и условия надзора, соблюдение которых мы проверяем раз в год", — сообщила Клявиниеце. В проверках участвует не только Государственная служба среды, но и Инспекция труда, Государственная пожарноспасательная служба и Центр защиты прав потребителей, а также представители самоуправления. Проверка всеобъемлющая и затрагивает самые разные аспекты безопасности.

По данным службы, во время последних проверок не было констатировано превышение максимального разрешенного количества удобрения, содержащего нитрат аммония. Однако в 2018 году такой случай был — Riga Fertilizer Terminal хранил больше удобрения, чем было разрешено, из-за чего было возбуждено дело об административном нарушении. С тех пор нарушений не было.

Государственная служба среды не планирует проводить дополнительные проверки после взрыва в Бейруте.

Как уже сообщалось, 4 августа в Бейруте, Ливан, произошел взрыв в порту. Причиной стало возгорание вблизи партии нитрата аммония (также известного как аммиачная селитра). По последним данным, погибли более ста человек, а примерно 4000 человек пострадали.