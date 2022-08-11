В Латвии работают уже 113 украинских врачей и стоматологов

Латвийское общество врачей (LĀB) уже выдало разрешения на практику в Латвии 113 украинским врачам и стоматологам. В целом интерес к получению временного разрешения проявили 180 украинцев. Латвия по-прежнему является единственной страной в Европе, которая в ускоренном порядке предоставляет украинским врачам возможность работать по профессии.

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"Несмотря на сложную ситуацию и большой объем работы, сотрудники Латвийского общества врачей смогли сделать то, что не делает ни одна из больших и богатых европейских стран. Мы помогли украинским коллегам вернуться в свою профессию и продолжать помогать людям, ведь в этом состоит миссия и суть каждого врача, где бы он ни находился. Мы очень надеемся, что работа поможет им хоть немного смягчить боль от происходящего на родине и даст надежду на будущее", — подчеркнула президент LĀB Илзе Айзсилниеце.

LĀB оказывает украинским врачам бесплатную поддержку в подготовке и подаче необходимых документов, а также в сотрудничестве с Фондом интеграции общества предлагает возможность изучения латышского языка, необходимого для работы в сфере здравоохранения.

Планируется, что еще 35 человек, подавших документы, в скором времени получат разрешения на практику, но решение еще не принято. Также семь человек должны пройти тест перед выдачей разрешения.

Украинские врачи и стоматологи, получившие разрешения на практику, уже работают в крупнейших больницах и медучреждениях Риги и регионов, а также в частном секторе. Медучреждения, которые устраивают на работу любого врача, в том числе украинца, должны проинформировать об этом Инспекцию здравоохранения.