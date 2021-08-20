В Латвии раньше срока начинается метеорологическая осень
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На несколько дней раньше обычного в Латвию постепенно приходит метеорологическая осень. На следующей неделе местами возможны первые небольшие заморозки, свидетельствуют прогноз и данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Считается, что метеорологическая осень наступила, если как минимум пять суток подряд средняя температура воздуха ниже +15 градусов.

В прошлом году на части территории страны метеорологическая осень наступила в конце августа, а в Даугавпилсе и Риге — только 17 сентября, во многих местах на побережье — еще позже.

Многолетние наблюдения свидетельствуют о том, что в Алуксненское и Видземское нагорье метеорологическая осень обычно приходит рано — примерно 20 августа, а на морском побережье — в первые дни сентября.

В минувшие двое суток на части территории страны температура воздуха уже была ниже +15 градусов, на станции наблюдении в Зосени — ниже +14 градусов. В пятницу и субботу ожидается, что температура воздуха будет выше, но в ближайшие дни похолодает по всей стране. Ожидается, что метеорологическая осень наступит во всей Латвии, хотя в отдельных местах у моря задержится метеорологическое лето.

В конце этой недели температура не опустится ниже +7 градусов и в течение дня воздух прогреется до +17..+21 градусов. На следующей неделе в ночь со вторника на среду температура местами, где выпадут осадки, может снизиться до +2..+4 градусов, на траве может появиться изморозь. В самые холодные температура воздуха не будет превышать +12..+17 градусов.

До середины следующей недели ожидается малое количество осадков. Приходящие с моря облака принесут осадки местами в Видземе и на Курземское побережье. В среду или в четверг, возможно, придет циклон с обширной облачностью, во второй половине следующей недели возможен и сильный ливень.

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