В Латвии растет число заболевших респираторно-синцитиальным вирусом
Foto: Pexels

Центр контроля и профилактики заболеваний (SPKC) предупреждает о распространении инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом. Он вызывает инфекции дыхательных путей и может быть опасным для младенцев.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Лаборатории Рижской Восточной клинической университетской больницы проверили с начала октября 450 образцов и в 63 случаев нашли там респираторно-синцитиальным вирус. В последние две недели удельный вес положительных результатов достиг 22,4%.

Специалисты SPKC предупреждают, что этот вирус может быть опасен для новорожденных до трех недель, в особенности для недоношенных: нередко случаи заболевания заканчиваются летально, потому что антител, полученных от матери, недостаточно или у нее их нет. Также вирус может быть опасен для детей до двух лет с хроническими заболеваниями легких и сердца, с ослабленной иммунной системой и нейромускулярными нарушениями, в том числе такими, которые мешают очистить секрецию слизистой. Для взрослых из групп риска вирус тоже может представлять опасность.

Примерно 2% детей, заболевшим этим вирусом, нужна госпитализация, а многим госпитализированным — кислород, капельница и ИВЛ.

Инфекция распространяется воздушно-капельным путем, как правило, с октября по апрель. Это довольно заразная болезнь, инкубационный период — от двух до шести дней. Сначала появляется сухой кашель, который может перерасти в затрудненное дыхание, может быть насморк и потеря аппетита.

У детей постарше и взрослых вирус обычно поражает верхние дыхательные пути, у младенцев — нижние.

Врачи рекомендуют семьям, где есть маленькие дети, внимательно следить за своим здоровьем и меньше бывать с такими детьми в общественных местах в сезон распространения вируса.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Значение и применение жирных кислот Омега-3 в зимний сезон. Объясняет фармацевт