В Латвии растет число заболевших респираторно-синцитиальным вирусом

Центр контроля и профилактики заболеваний (SPKC) предупреждает о распространении инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом. Он вызывает инфекции дыхательных путей и может быть опасным для младенцев.

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В Лаборатории Рижской Восточной клинической университетской больницы проверили с начала октября 450 образцов и в 63 случаев нашли там респираторно-синцитиальным вирус. В последние две недели удельный вес положительных результатов достиг 22,4%.

Специалисты SPKC предупреждают, что этот вирус может быть опасен для новорожденных до трех недель, в особенности для недоношенных: нередко случаи заболевания заканчиваются летально, потому что антител, полученных от матери, недостаточно или у нее их нет. Также вирус может быть опасен для детей до двух лет с хроническими заболеваниями легких и сердца, с ослабленной иммунной системой и нейромускулярными нарушениями, в том числе такими, которые мешают очистить секрецию слизистой. Для взрослых из групп риска вирус тоже может представлять опасность.

Примерно 2% детей, заболевшим этим вирусом, нужна госпитализация, а многим госпитализированным — кислород, капельница и ИВЛ.

Инфекция распространяется воздушно-капельным путем, как правило, с октября по апрель. Это довольно заразная болезнь, инкубационный период — от двух до шести дней. Сначала появляется сухой кашель, который может перерасти в затрудненное дыхание, может быть насморк и потеря аппетита.

У детей постарше и взрослых вирус обычно поражает верхние дыхательные пути, у младенцев — нижние.

Врачи рекомендуют семьям, где есть маленькие дети, внимательно следить за своим здоровьем и меньше бывать с такими детьми в общественных местах в сезон распространения вируса.